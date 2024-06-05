8 годин у черзі і новий квест: Дантес показав, як сходив до ТЦК
5 червня, 11:30
Співак та ведучий Володимир Дантес в своєму Instagram звітував про похід до військкомату.
Виконавець розказав, що причиною цьому стала необхідність оновлення даних в ТЦК.
Після військкомату Дантес вирушив до лікарні, аби пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Співак також розказав, що його обстежував той самий лікар-отоларинголог, що й його колегу Wellboy.
Нагадаємо, днями український співак, лідер гурту "Фіолет" і письменник Сергій (Колос) Мартинюк повідомив, що вступив до лав ЗСУ.
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