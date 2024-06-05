8 годин у черзі і новий квест: Дантес показав, як сходив до ТЦК

5 червня, 11:30
Дантес про похід у військкомат

Володимир не приховує від підписників жодних подробиць

Співак та ведучий Володимир Дантес в своєму Instagram звітував про похід до військкомату.

Виконавець розказав, що причиною цьому стала необхідність оновлення даних в ТЦК.

Після військкомату Дантес вирушив до лікарні, аби пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).


Дантес проходить ВЛК

Вова просидів в черзі у ТЦК 8 годин

фото з instagram

Співак також розказав, що його обстежував той самий лікар-отоларинголог, що й його колегу Wellboy.

ВЛК документ Дантеса

Які часи, такі і квести...

Володимир Дантес про оновлення справ щодо ТЦК

"Пройти квест" співак повинен до 14-го червня

Нагадаємо, днями український співак, лідер гурту "Фіолет" і письменник Сергій (Колос) Мартинюк повідомив, що вступив до лав ЗСУ.

Читайте також:

Актор Тритенко оголосив про службу у лавах ЗСУ і розсекретив своє звання

Дурнєв і Дантес роздягнулися на сцені в Сумах за донат для ЗСУ. Фото

Зірка серіалу "Обіцянка Богу" Феліпенко долучився до ЗСУ. Відео

дантес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів