"Хіба якщо ви синоптик": Фреймут порадила, чого уникати під час розмови про погоду

Екстелеведуча та знавчиня етикету Оля Фреймут, яка знає, як правильно матюкатися, повчила свою аудиторію, як правильно говорити про погоду (без матюків).

На думку 42-річної зірки, "смолтоки" на цю тему дійсно варто вести, адже вона всіх об'єднує.

"Про погоду можна говорити і коли ти дитятко, і коли ти вже зовсім літня особа. Але не варто сперечатися. Ну, наприклад, я сказала: "Ах, який сьогодні похмурий сірий день". А ви мені скажете: "Хм, я так не думаю. Досить сонячно". Бачите? Початок холодної війни. Уникайте", - пояснила вона у Insta-сторіс.

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Зі слів Олі, розмови про погоду не несуть у собі якогось глибинного змісту, їхня мета - щоби і співрозмовник, і ми розслабилися.

"Дуже раджу не сперечатися щодо погоди, ну хіба якщо ви синоптик чи працівник антарктичної станції Вернадського", - наголосила Фреймут.

Як відомо, під час повномасштабної війни Оля з молодшими дітьми, 8-річним Валерієм і 7-річною Євдокією мешкає в Лондоні. Якось Фреймут написала лист українкам, які так само перебувають у вимушеній еміграції, закликавши поводитися там гідно.