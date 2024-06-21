Лонгорія у сукнях із провокативними декольте блиснула грудьми в стильному інтер'єрі. Фото

фото Michael Schwartz

Американська актриса Єва Лонгорія з тих зірок, які не бояться яскравими вбраннями та стильними луками підкреслювати свої форми. Вкотре красуня, яка плідно працює над тілом у спортзалі, показалася у таких образах на сторінках видання Du Jour.

Зокрема, Лонгорія знялася для обкладинки у напівпрозорій сукні, крізь яку просвічувався її бюст. Також серед образів знайшлося місце трендовому цього літа луку із жилеткою, сукні з асиметричним декольте, оверсайз костюму у смужку і трикотажним вбранням.

Лонгорія на сторінках глянцю знялася у відвертих вбраннях фото Michael Schwartz

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Провокативне декольте підкреслило форми акторки фото Michael Schwartz

фото Michael Schwartz

фото Michael Schwartz

Єва обожнює образи з акцентом на декольте фото Michael Schwartz

фото Michael Schwartz

Як відомо, Лонгорія найшаленішу славу здобула після участі у серіалі "Відчайдушні домогосподарки". Детальніше про те, як склалися долі акторок проєкту TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

Нагадаємо, раніше Лонгорія вразила луком на Каннському кінофестивалі. Акторка вбралася у сяючу сукню з глибоким декольте.