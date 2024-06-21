Лонгорія у сукнях із провокативними декольте блиснула грудьми в стильному інтер'єрі. Фото
Американська актриса Єва Лонгорія з тих зірок, які не бояться яскравими вбраннями та стильними луками підкреслювати свої форми. Вкотре красуня, яка плідно працює над тілом у спортзалі, показалася у таких образах на сторінках видання Du Jour.
Зокрема, Лонгорія знялася для обкладинки у напівпрозорій сукні, крізь яку просвічувався її бюст. Також серед образів знайшлося місце трендовому цього літа луку із жилеткою, сукні з асиметричним декольте, оверсайз костюму у смужку і трикотажним вбранням.
Як відомо, Лонгорія найшаленішу славу здобула після участі у серіалі "Відчайдушні домогосподарки". Детальніше про те, як склалися долі акторок проєкту TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
Нагадаємо, раніше Лонгорія вразила луком на Каннському кінофестивалі. Акторка вбралася у сяючу сукню з глибоким декольте.
Лонгорія у блискучій сукні, Стоун із декольте до пупа та Турман у білому атласі вразили образами на хіднику Каннського кінофестивалю. Фото
Вгадайте, які незвичні бізнеси мають Дженніфер Гарнер, Єва Лонгорія, Камерон Діас, Гаррі Стайлз та інші західні зірки. Тест
Лонгорія у сукнях із провокативними декольте блиснула грудьми в стильному інтер'єрі. Фото