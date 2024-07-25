Клопотенко з кавуном перевтілився у вусаня з викраденої окупантами картини. Фото

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко взяв участь у арт-ініціативі "Вкрадене мистецтво…", яка покликана привернути увагу до знищених та поцуплених об’єктів української мистецької спадщини, а також протидіяти подальшому нищенню культурного надбання.

Цього разу авторки проєкту, фольклористка Ярина Сізик та режисерка анімації Марія "Духовне Личко" відтворили разом з ресторатором викрадену картину Миколи Писанка "Щедрість".

"Відомий український художник Микола Писанко другу половину свого життя прожив у Генічеську Херсонської області, і цей період став одним із найплідніших та найцікавіших у його творчості… Персонажами його творів часто ставали і прості українці, їхні образи завжди сповнені національного романтизму та гумору", – коментують роботу автори проєкту.

Власне, сама картина "Щедрість" скрін з Instagram

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"Один із таких – щирий та усміхнений вусань з кавунами – герой акварелі "Щедрість". Кавуни на цій картині – не просто величезні соковиті плоди... Це справжній символ Херсонщини. Але з початком (повномасштабної - ред.) війни кавун перестав бути лише туристичним брендом регіону, він став одним з уособленнь спротиву херсонців у боротьбі за Херсонщину", – додали вони.

Кавуни, вусань і хлопчина скрін з Instagram

Євген у ролі "усміхненого вусаня" скрін з Instagram

Євген вдало вписався в образ скрін з instagram

Уваги заслуговує і той факт, що відео знімалося 8-го липня – у день масованого ракетного обстрілу росіянами Києва. Тоді, як відомо, агресор поцілив у дитячу лікарню "Охматдит".

Проєкт також покликаний підтримати Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Реквізити для допомоги можна знайти у дописі.

Нагадаємо, раніше героїнею ініціативи виступила артистка Даша Астаф’єва. Вона "оживила" полотно Михайла Брянського "Портрет дівчини у вишиваній сукні".