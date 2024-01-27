Євробачення 2024: Румунія відмовилася від участі у конкурсі

Юлія Леськова 27 січня, 09:30

Одна країна відмовилася від участі у Євробаченні 2024. Йдеться про Румунію.

Згідно з заявою румунського мовника, у них не вистачає коштів у бюджеті.

Societatea Română de Televiziune (румунський мовник, - ред.) зазначає, що у їхньому бюджеті не вистачає грошей, аби гарантувати участь країни у пісенному конкурсі згідно з високими стандартами Євробачення.

Такий вигляд матиме сцена Євробачення 2024

Такий вигляд матиме сцена Євробачення 2024

Фото Instagram Євробачення

Натомість там прийняли рішення виділити кошти на проведення більш пріоритетних проєктів: трансляцію літніх Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі, а також модернізацію власного мовлення.

До слова, минулого року з такої ж причини від участі у пісенному конкурсі відмовилися три країни - Північна Македонія, Чорногорія та Болгарія.

Нагадаємо, український Нацвідбір на Євробачення пройде 3 лютого.

У журі цього року сидітимуть Джамала, Сергій Танчинець та Андрій Данилко.

Як відомо, у Національному відборі візьмуть участь 11 конкурсантів. Серед них alyona alyona & Jerry Heil та MÉLOVIN.


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