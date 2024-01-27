Євробачення 2024: Румунія відмовилася від участі у конкурсі
Одна країна відмовилася від участі у Євробаченні 2024. Йдеться про Румунію.
Згідно з заявою румунського мовника, у них не вистачає коштів у бюджеті.
Societatea Română de Televiziune (румунський мовник, - ред.) зазначає, що у їхньому бюджеті не вистачає грошей, аби гарантувати участь країни у пісенному конкурсі згідно з високими стандартами Євробачення.
Натомість там прийняли рішення виділити кошти на проведення більш пріоритетних проєктів: трансляцію літніх Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі, а також модернізацію власного мовлення.
До слова, минулого року з такої ж причини від участі у пісенному конкурсі відмовилися три країни - Північна Македонія, Чорногорія та Болгарія.
Нагадаємо, український Нацвідбір на Євробачення пройде 3 лютого.
У журі цього року сидітимуть Джамала, Сергій Танчинець та Андрій Данилко.
Як відомо, у Національному відборі візьмуть участь 11 конкурсантів. Серед них alyona alyona & Jerry Heil та MÉLOVIN.