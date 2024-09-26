"Близьке до української реальності": Jerry Heil і Саніна в потужному кліпі заспівали про мистецтво збирати себе з уламків

Фронтвумен гурту The HardKiss Юлія Саніна та співачка Jerry Heil презентували спільну роботу під назвою Wabi-Sabi.

Пісня натхненна японською "філософією, що вчить задовольнятися малим і пояснює: ніщо не вічне, проте ніщо й не зникає". Як розповіли дівчата, композицію вони записали усього за півтори години.

"Я почала читати більше й натрапила на ще один термін, який здався мені дуже близьким до української реальності – "kintsugi". Це мистецтво відновлення розбитих частинок порцеляни за допомогою золота, від чого, вважається, виріб стає ще красивішим і ціннішим, бо пройшов певний життєвий шлях. Сьогодні не знайти жодного українця, не травмованого чи то морально, чи то фізично. Це нова реальність, яку треба прийняти. І в цій новій реальності зʼявляються нові розуміння красивого", – прокоментувала композицію Jerry Heil

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"Збираючи себе з уламків, як розбиту вазу, ми стаємо ще сильнішими, ще красивішими, ми стаємо іншими й вчимося любити себе – такими, якими ми є зараз. Це мистецтво, якому ми вчимося зараз усі як суспільство. Бо такими, як були, ми вже не будемо", – погоджується з нею Юлія Саніна.

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Нагадаємо, обидві співачки мають на своєму рахунку співпраці з іншими українськими артистами. Зокрема, Jerry Heil часто має творчий тандем із Alyona Alyona, з якою виступала на Євробаченні-2024.

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