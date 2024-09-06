Ймовірна дівчина Дурова, яка була з ним під час арешту, вийшла на зв’язок у соцмережах
Гіпотетична пасія засновника Telegram Павла Дурова, 24-річна росіянка Юлія Вавілова, яка була із ним під час затримання у Парижі, вперше з тих пір вийшла на зв’язок у соцмережах.
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала своє фото, а також пару кадрів Парижа і запевнила, що з нею все добре.
"Дорогі друзі, новоспечені друзі та родина, я вдячна, що ви є в моєму житті. Рівень підтримки, який я отримую – неосяжний. Я не мала змоги повернутися раніше, але щаслива дати вам знати, що все добре. Зараз ходить багато неправдивої інформації, але це тема для майбутнього", – написала вона.
Як відомо, Дурова затримали 24-го серпня в аеропорту Парижа. Йому інкримінують співучасть у наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві тощо. Більше про арешт засновника Telegram та деталі справи читайте у матеріалі за посиланням.
До речі, Дуров вийшов з-під варти 29-го серпня.
Нагадаємо, нещодавно він сам вперше прокоментував затримання.