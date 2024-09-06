Ймовірна дівчина Дурова, яка була з ним під час арешту, вийшла на зв’язок у соцмережах

Гіпотетична пасія засновника Telegram Павла Дурова, 24-річна росіянка Юлія Вавілова, яка була із ним під час затримання у Парижі, вперше з тих пір вийшла на зв’язок у соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала своє фото, а також пару кадрів Парижа і запевнила, що з нею все добре.

"Дорогі друзі, новоспечені друзі та родина, я вдячна, що ви є в моєму житті. Рівень підтримки, який я отримую – неосяжний. Я не мала змоги повернутися раніше, але щаслива дати вам знати, що все добре. Зараз ходить багато неправдивої інформації, але це тема для майбутнього", – написала вона.

Зі слів Дурова, до Парижа вони прилетіли, аби повечеряти фото з instagram

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Дівчина також показала краєвиди столиці Франції фото з Instagram

Хтозна, чи ці кадри були зроблені вже під час чинної поїздки Дурова і Вавілової до Парижа фото з Instagram

Як відомо, Дурова затримали 24-го серпня в аеропорту Парижа. Йому інкримінують співучасть у наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві тощо. Більше про арешт засновника Telegram та деталі справи читайте у матеріалі за посиланням.

До речі, Дуров вийшов з-під варти 29-го серпня.

Нагадаємо, нещодавно він сам вперше прокоментував затримання.