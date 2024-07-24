"Не уявляю життя без тебе": Залужний щемливо звернувся до дружини та зазнімкувався з нею на тлі Лондона

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний традиційно звернувся до своєї дружини Олени у її день народження.

На сторінці у Facebook він показав селфі з коханою на тлі Лондона та присвятив їй зворушливі слова.

Це перше фото подружжя Залужних з Лондона, яке вони показали у мережі

"Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У Тебе, зовсім немає власних фото, за великою рідкістю, де тебе знімав я. Це лише декілька знімків, де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото де ми разом. І так воно і є. Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе і наскільки важко тобі було завжди бути поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження", - привітав кохану Залужний.

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Нагадаємо, нещодавно Валерій з Оленою показувалися на тлі українських Карпат. Пара разом уже понад 20 років і має спільну дочку Христину.