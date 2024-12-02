Зірка "Кварталу 95" Великий вперше показав свою дружину
Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий повідомив, що втратив статус холостяка.
На проєкті "Ближче до зірок" Юрій, який одружився ще у липні, показав свою дружину і познайомив з нею.
"Це Аліна, моя дружина. Я її дуже кохаю", - коротко відповів Великий.
Як виявилося, стосунки пари тривали вже декілька років. Аліна прокоментувала, як вони з Юрієм вирішили одружитися.
"Не можу сказати, що я чекала. Ми просто йшли до цього. Так обставини склалися, що наші стосунки випробувалися: тоо карантин, то війна, то ще якісь там події. Але я рада, що прийшла разом з Юркою до цього", - прокоментувала розсекречена дружина шоумена.
Нагадаємо, у травні 2022-го Великий показувався за телефонною розмовою з дружиною, щоправда, сценічною.
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