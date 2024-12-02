Зірка "Кварталу 95" Великий вперше показав свою дружину

Марія Мельник 2 грудня, 12:30
Юрій Великий - актор
фото з Instagram

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий повідомив, що втратив статус холостяка.

На проєкті "Ближче до зірок" Юрій, який одружився ще у липні, показав свою дружину і познайомив з нею.

"Це Аліна, моя дружина. Я її дуже кохаю", - коротко відповів Великий.


Великий з дружиною Аліною

"Ми одружилися 27-го липня", - розповів актор

скрін з відео

Як виявилося, стосунки пари тривали вже декілька років. Аліна прокоментувала, як вони з Юрієм вирішили одружитися.

"Не можу сказати, що я чекала. Ми просто йшли до цього. Так обставини склалися, що наші стосунки випробувалися: тоо карантин, то війна, то ще якісь там події. Але я рада, що прийшла разом з Юркою до цього", - прокоментувала розсекречена дружина шоумена.

Аліна також акторка, тож зустрічаємо нове подружжя в кулуарах українського шоубізнесу

Аліна також акторка, тож зустрічаємо нове подружжя в кулуарах українського шоубізнесу

Юрій Великий дружина

Нагадаємо, у травні 2022-го Великий показувався за телефонною розмовою з дружиною, щоправда, сценічною.

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