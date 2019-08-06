"Ніколи не припиняйте мріяти": лицем Victoria's Secret уперше в історії стала транс-дівчина

Бразилійка Валентина Сампайо стала першою транс-жінкою, з якою уклав контракт бренд Victoria's Secret.

Раніше ця сама красуня, яка 22-роки тому народилася в тілі хлопчика в маленькому рибальському селищі, стала першою транс-жінкою, що з'явилася на обкладинці Vogue.

22-річна Валентина Сампайо

Не минуло й року після того, як один із керівників VS Едвард Разек спричинив "холівар", заявивши, що бренд не планує співпрацювати з моделями транссексуалами, бо вони у його шоу "не потрібні". Згодом він був змушений публічно перепросити за свої слова.

Як повідомляє The New York Post, 5-го серпня всередині компанії було оголошено, що 71-річний Разек прийняв рішення піти на пенсію. Цікавий збіг: цього ж дня стало відомо про прихід до бренду Сампайо.

Дівчина на зйомках Victoria's Secret

"Ніколи не припиняйте мріяти", - радить Валентина, яка тепер представлятиме лінію спортивно-молодіжну білизни VS Pink.

"Вона надзвичайно щаслива і горда представити всю свою спільноту. Вона сподівається, що ця нагода стане ще одним кроком до руйнування бар'єрів", - запевнив менеджер Сампайо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts) 23 Лип 2019 р. о 6:00 PDT

Бар'єрів за свої 22 роки Валентина справді вже поламала немало.

Яке ім'я вона отримала при народженні, модель не розголошує. Зі слів Сампайо, вона від початку усвідомлювала себе не хлопчиком, а дівчинкою, і отримувала лише підтримку як від родини, так і від решти оточення. Доньку рибалки та шкільної вчительки не цькували однолітки, і загалом у Валентини було "класне" дитинство.

Донька рибалки та шкільної вчительки виросла в маленькому селищі на півночі Бразилії

"Люди в моєму рідному містечку завжди нормально до мене ставилися. Я завжди була дівчинкою і ніколи не відчувала себе якоюсь інакшою. Саме це я і несу людям", - говорить дівчина.

Валентина стала першою транс-моделлю, що з'явилася на обкладинці Vogue

Як пише Heavy, відкрив Валентину Сампайо як модель візажист, із яким вона познайомилася, коли вивчала моду. Красуня уклала перший контракт із модельною агенцією в Сан-Паулу.

Сампайо сподівається, що кожне її досягнення стане ще одним кроком уперед для всієї спільноти трансгендерів

Перша робота стала для Валентини першою невдачею. Як пише BuzzFeed, у 2014-му році компанія-виробник одягу, котра не бажає, аби її назву вказували, відмовилася працювати з Сампайо. Її представники пояснили, що бренд є консервативним, і клієнти не схвалять появи в рекламі моделі-трансгендера.

"Це був дуже нелегкий момент. Було так, ніби я неправильна, щоби бути тут, ніби мені тут не місце. Але моєю реакцією стало просто вибратися з цієї ситуації", - пригадує Сампайо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts) 17 Лип 2019 р. о 7:39 PDT

Нині в портфоліо Валентини є зйомки для French Vogue, Vogue Brasil, Elle Mexico, Elle Brasil, Vanity Fair Italia та L’Officiel Turkiye. Вона працювала з Philipp Plein, Pollini, Moschino, є послом бренду L’Oreal Paris.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valentina Sampaio (@valentts) 26 Кві 2019 р. о 5:59 PDT

"Трансгендери потребують більше можливостей. Твій характер чи те, вправний ти в чомусь чи ні, визначає не гендер людини. Дуже часто трансгендерні жінки стикаються з тим, що двері якоїсь професії перед ними зачинені, і це лише ще більше маргіналізує нас - але ж у кожного є, що проявити", - каже Сампайо.

Нагадаємо, нещодавно відома модель Наталі Вестлінг оголосила про те, що перебуває в процесі зміни статі. Після його завершення Нейтан Вестлінг планує продовжити свою кар'єру в модній індустрії.

Як відомо, торік учасницею конкурсу "Міс Всесвіт" уперше в історії його існування стала транс-дівчина.