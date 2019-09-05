Карпа у горах показала голу дупу та фітнес-суку

Письменниця і співачка Ірена Карпа в оригінальний спосіб повідомила про свій приїзд до України.

Вона виклала фото з голою попою у горах. Компанію на світлині їй склала сука Ная, яку вона назвала фітнес-няш.

Цим фото Ірена повідомила, що незабаром приїде на батьківщину з Франції, де живе з чоловіком та доньками

"Велика дупа - для прівлєчєнія вніманія. (Якшо шо, то в ролі фітнес-няші собака Ная. Ця скотина за 6 днів походу схудла і накачалась так, що вже гончі і борзі плачуть від заздрості. І я тоже, кстаті. Мені б отак за тиждень вигравати мишцой, ех...) Одним словом. Зовсім скоро можна буде побачитися, обійнятися, випити, з`їсти…" - написала Ірена.

"Навчила тут одну сучку робити "уточку", - підписала це фото Ірена

Фото з Instagram