Седокова на обкладинці Playboy посвітила сідницями крізь дірки

Співачка і багатодітна мама Аня Седокова втретє опинилася на обкладинці Playboy, і саме це фото вона вважає найкращим із трьох.

Про це 36-річна зірка написала у своєму Instagram.

"Відверті фотографії завжди викликають двояку думку, одні кричать про цнотливість і дістають хрест і часник, щоб захистити стрічки своїх чоловіків, інші бачать красу і естетику. Адже це дійсно так", - заявила Седокова.

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"Принаймні, для мене це більше, ніж просто красиві фотографії. Це впевненість в собі, як в жінці, це наша енергія, сексуальність. Ти не можеш бути задоволеною собою, якщо судиш прояв сексуальності у себе та інших. Це природно, і в цьому наша сила, в жіночності", - упевнена Аня.

"За 13 років це вже третя моя обкладинка, і мені здається, що вона вийшла найкращою. Минуло 13 років, а такою гарною я себе ніколи не відчувала. Це говорить про те, що ми не повинні концентруватися на нашому віці. І я прошу всіх дівчаток не думати про нього. Жіночність, як досвід, розкривається і наростає з кожним роком. Як смак у хорошого дорогого вина", - написала співачка.

"Моє улюблене фото. Твої улюблене фото", - як завжди, загадково написала Аня

"І я закликаю всіх дівчат влаштовувати такі фотосесії. Навіть просто для себе. Нехай ці знімки будуть заховані глибоко в шафі, і коли ти відчуєш себе некрасивою, нежіночною - ти дістанеш їх і побачиш, як ти прекрасна і якою ти можеш бути. Я можу бути такою", - закликала Седокова.

Нагадаємо, вперше Седокова знялася для Playboy ще у 2006-му році. А вдруге видання помістило Аню на обкладину у 2013-му, назвавши її Королевою Instagram.

Фото Playboy з Instagram Седокової