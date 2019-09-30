18-річна донька Кроуфорд випадково показала цицю з подіуму

Із американською моделлю Кайєю Гербер стався конфуз під час показу Valentino. Крокуючи подіумом, 18-річна доня Сінді Кроуфорд показала глядачам трохи більше, ніж збиралася.

Під прозорою блузкою дівчини не було спіднього.

18-річна Гербер у показі Valentino

У своєму Instagram Кайя виклала порівняно скромний кадр із показу, але інший знімок, на якому видно одну з її грудей, уже розлетівся Інтернетом.

Упс, Кайє, що ж скажуть мама й тато?!

Нагадаємо, дочка Кроуфорд прийшла в модельний бізнес у 13. Юну кралечку та її батьків дуже засуджували в мережі за надто дорослі, як на її вік, вбрання та образи.

А ще подейкували, що і Кайя, і її старший брат Преслі, прагнучи повторити мамин успіх, довели себе до анорексії.

Фото з Instagram, з фотоблогу Гербер