Слава "НеАнгел" у прозорій майці провокує мережу цицею
5 листопада 2019, 12:27
Схоже, розлучена співачка Слава Камінська вже готова до зваблення і нових пригод. Бо на своїй сторінці в Instagram "НеАнгел" знову почала провокувати відвертими зображеннями себе та грайливими постами.
"У 35 життя тільки починається", - написала Слава і виклала фото себе в білому купальнику і гетрах.
А потім артистка вирішила ще більше розбурхати фантазію підписників світлиною, на якій добре видно одну з її грудей крізь білу майку.
Нагадаємо, нещодавно в одному з інтерв'ю Камінська зізналася, що досі не розуміє, чому вони з Єдгаром розійшлися.
Фото з Instagram
IDEALMEDIA
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