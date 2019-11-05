Слава "НеАнгел" у прозорій майці провокує мережу цицею

Схоже, розлучена співачка Слава Камінська вже готова до зваблення і нових пригод. Бо на своїй сторінці в Instagram "НеАнгел" знову почала провокувати відвертими зображеннями себе та грайливими постами.

"У 35 життя тільки починається", - написала Слава і виклала фото себе в білому купальнику і гетрах.

А потім артистка вирішила ще більше розбурхати фантазію підписників світлиною, на якій добре видно одну з її грудей крізь білу майку.

"Свято місце порожнім не буває", - натякнула на себе Слава

Колеги співачки зацінили її цицю та розхвалили у коментарях

Нагадаємо, нещодавно в одному з інтерв'ю Камінська зізналася, що досі не розуміє, чому вони з Єдгаром розійшлися.

Фото з Instagram