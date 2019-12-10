Останню у цьому році обкладинку чоловічого журналу Playboy прикрасила актриса, телеведуча і дочка співвласника мережі відомих супермаркетів Ганна Буткевич.

У класичному образі сексі-зайчика з елементами пін-ап 34-річну ексдружину колишнього радикала Сергія Рибалки зняла фотографка Соня Плакидюк.

"Як же круто бачити Аню Буткевич на сторінках легендарного видання в моїх улюблених провокаційних, але таких "породистих", як і сама Аня, образах. Ми зняли цю зйомку на одному диханні, змінюючи маски і наряди зі спритністю фокусника", - розповіла Плакидюк.

"Зйомка вийшла зухвалою, сексуальною, в певному сенсі, класичною для ретро-смуг Playboy. Ми заміксувати гострі тенденції з образами старого кіно, приправили веселою вдачею нашої героїні і отримали чудовий нуарний пін-ап", - зауважила авторка фото.

Аня має дочку Роксолану від ексчоловіка Рибалки

А ще Буткевич - майстер спорту з великого тенісу і займається кінним спортом

За освітою Аня юрист

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