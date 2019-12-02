"Playboy став моїм університетом": Памела Андерсон у бігудях знялася для глянцю

Американська секс-бомба Памела Андерсон зізналася, що ніколи не мріяла про акторство: її туди привела доля. Сучасну політику 52-річна зірка порівнює з реаліті-шоу і йти туди не збирається.

Також у своєму інтерв'ю іспанському Vogue Пем розказала, як змінили її сміливі зйомки для Playboy.

Для журналу Андерсон попозувала у ретро-образах, і її фотосесія - це іронія над політичною системою.

Памела Андерсон для іспанського глянцю наче повернулася в минуле

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"Так, Playboy - це було весело. Багато обкладинок. Та я не думаю, що людям є до того діло, це не досягнення. Це таки стиль життя, сексі та без гальм. Спосіб відшукати себе під усім цим, під правилами і табу, які накладає суспільство. Із повагою встановити власні кордони. Це зробило мене вільною. Playboy став моїм університетом. У мене немає захисту і я не мушу захищати себе, мою кар'єру чи мої погляди щодо політики. Я заохочую всіх знайти свій шлях", - поділилася білявка.

Зі слів Памели, в акторство вона потрапила якось сама собою. Насправді їй завжди подобалося писати вірші. Але її найвідоміша героїня, Сі Джей Паркер у "Рятувальниках Малібу" - це стовідсотково вона.

"Мені хотілося би, щоби такою мене запам'ятали. Сі Джей. Це я. Я не не втілювала персонажа. Я нею була, на пляжі, з моїм собакою", - зазначила Андерсон, назвавши ту роль найкрашою роботою в світі.

Зі слів Андерсон, Playboy зробив її вільною

Зірка ніколи не відчувала, що в роботі її недооцінюють тому, що вона - жінка. Секс-символом вона себе навряд чи вважає, хоча цей статус і допомагає їй привертати увагу суспільства до важливих проблем, як то захист довкілля і тварин.

"Це комплімент, але мені складно так на це дивитися. Я люблю те, що сексі. Я не боюся і не соромлюся. Приймаю це і використовую, як будь-яка інша жінка. Це частина нашого шарму. Але для того, щоби бути сексі, треба бути розумною", - наголосила Памела.

На думку Андерсон, сучасна політика - це "антиутопічне реаліті-шоу", але водночас це і відповідальність кожної людини. Зірка закликає неодмінно ходити на вибори, щоби потім не жалкувати. Вона вірить у те, що світ можна врятувати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue España (@voguespain) 1 Дек 2019 в 7:45 PST

"Ми маєм вірити та зберігати надію. Гадаю, 90% людей хочуть іти на жертви заради кращого майбутнього. Але є невеличкий відсоток населення, який нас усіх контролює", - поділилася зірка.

Коли Андерсон не стане, їй хотілося би, щоби її пам'ятали як людину, що зробила все, від неї залежне.

"Що активна позиція - це сексі. Що була романтиком. Чи просто дівчиною. Я не хочу, щоби в мене була могила, хочу, щоби мій попіл висипали у трояндовий кущ біля моря і, мабуть, у море також", - сказала Памела.

Нагадаємо, в Андерсон є двоє дорослих синів, які вже теж почали з'являтися в глянці.