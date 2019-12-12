Різатдінова в панчішках, Камінська у мереживі та срібна Нікітюк знялися для календаря XXL

Чоловіче видання XXL традиційно порадувало своїх читачів еротичним календарем на наступний рік, для якого знялися відомі красуні.

До того ж, жінки позували на тлі автівок відомих світових брендів.

Гімнастка Ганна Різатдінова, співачки Слава Камінська, Міша Романова та Michelle Andrade, телеведуча Леся Нікітюк та ще 7 дівчат знялися для календаря, з якого почнеться наступна декада 21-го сторіччя.

Незвично бачити Аню у такому амплуа. Здається, це її перша поява на сторінках чоловічого видання

Оголені жінки і дорогі авто - що ще треба чоловікам для задоволення?

Мішель вирішила спокушати чоловіків своїми стрункими ніжками

Слава і торік позувала для календаря XXL

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Світоліна, "НеАнгели" та діджейка Нана полежали у ванні для еротичного календаря

Білик, Сумські та заступниця міністра юстиції стали княгинями для календаря

Тодоренко, діджейка Нана та Віка "НеАнгел" роздяглися для календаря