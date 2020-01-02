Морозюк у червоних стрінгах усілася коло ялинки
Четвер, 2 січня 2020, 12:06
Дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина привітала своїх Instagram-френдів з Новим роком.
Любителька татуювань та оголення зробила це у своєму стилі – у червоному спідньому на червоних підборах присіла коло ялинки з подарунками.
Між іншим, напередодні новорічних свят Морозюк відпочивала в Дубаї, звідки напостила світлин в купальнику.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Морозюк зробили президенткою футбольного клубу.
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