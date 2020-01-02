Морозюк у червоних стрінгах усілася коло ялинки

Четвер, 2 січня 2020, 12:06

Дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина привітала своїх Instagram-френдів з Новим роком.

Любителька татуювань та оголення зробила це у своєму стилі – у червоному спідньому на червоних підборах присіла коло ялинки з подарунками.  

 
До речі, у рожевій коробці - новий 11-й айфон, який чоловік подарував Ірині на новий рік 
 
А так Іра провела перший день нового року 

Між іншим, напередодні новорічних свят Морозюк відпочивала в Дубаї, звідки напостила світлин в купальнику. 

 
Іра не приховує, що циці у неї ненатуральні, а от дупця своя рідна 

Нагадаємо, у жовтні минулого року Морозюк зробили президенткою футбольного клубу

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