"Дупа натуральна, цицьки – ні": Морозюк чесно розказала про свої принади
П'ятниця, 22 листопада 2019, 14:30
Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина вирішила припинити здогадки щодо її видатних форм.
У своєму Instagram вона чесно зізналася, що у неї натуральне, а що ні.
Іра прийшла до тату-майстра, щоби доробити малюнок на її сідниці. Вона виклала у сторі себе, показавши дупцю у стрінгах.
А у наступних сторі вона заявила, що дарма хтось сумнівається у натуральності її попи.
"Жопень в мене моя, а циці – ні", - чесно сказала Морозюк.
Нагадаємо, нещодавно Морозюк стала президенткою аматорського футбольного клубу у Львові.
Фото з Instagram
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