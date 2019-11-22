"Дупа натуральна, цицьки – ні": Морозюк чесно розказала про свої принади

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина вирішила припинити здогадки щодо її видатних форм.

У своєму Instagram вона чесно зізналася, що у неї натуральне, а що ні.

Іра прийшла до тату-майстра, щоби доробити малюнок на її сідниці. Вона виклала у сторі себе, показавши дупцю у стрінгах.

Морозюк похизувалася круглими сідницями, а її звинуватили у їхній ненатуральності

А у наступних сторі вона заявила, що дарма хтось сумнівається у натуральності її попи.

"Жопень в мене моя, а циці – ні", - чесно сказала Морозюк.

Іра запевнила, що дупця у неї така від природи і тренувань

Ну а груди силіконові. І губи, мабуть, теж не зовсім свої

Нагадаємо, нещодавно Морозюк стала президенткою аматорського футбольного клубу у Львові.

Фото з Instagram