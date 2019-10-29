"Левиця" Морозюк стала президенткою футбольного клубу

Жінка футболіста Миколи Морозюка Ірина раптово знайшла собі нове заняття.

Вона стала першою президенткою футбольного клубу. Щоправда не професійного, а аматорського.

Іра тепер очолює львівський ФК Lion. Про це вона урочисто повідомила в Instagram.

"Як ви знаєте вже, що я створила новий проєкт! Взяла на себе обов’язки бути президентом футбольного клубу "Ліон" Львів. Коли до мене прийшла така пропозиція, довго не думаючи, погодилась стати в підтримку аматорського футболу саме у Львові, бо народилась в цьому місті", - написала Ірина.

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"В мене достойна команда! В кожного своя історія, але одна любов до нашої країни! Серед моїх гравців є два учасника бойових дій в АТО! Ми за єдину, сильну і незалежну Україну! Слава Україні!" - заявила Морозюк.

На сторінці клубу теж поділилися радісною новиною та навіть назвали Іру левицею прайду.

Нагадаємо, Морозюк нещодавно представила колекцію свого модного бренду в Мілані, а ще завяила про бажання знятися для Playboy та написати книгу.

Фото з Instagram