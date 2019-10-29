"Левиця" Морозюк стала президенткою футбольного клубу
Жінка футболіста Миколи Морозюка Ірина раптово знайшла собі нове заняття.
Вона стала першою президенткою футбольного клубу. Щоправда не професійного, а аматорського.
Іра тепер очолює львівський ФК Lion. Про це вона урочисто повідомила в Instagram.
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Мої левенята 🦁❤️ Маю честь бути президентом футбольного клубу @fclion_lviv . В нас великі цілі , все попереду ! 💪🏼⚽️
На сторінці клубу теж поділилися радісною новиною та навіть назвали Іру левицею прайду.
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🔥 Від вчора ОФІЦІЙНО: @irina_moroziuk - президент футбольного клубу Ліон!💪 🔝 Єдина жінка - президент футбольного клубу в Україні! Ми пишаємося, що саме @irina_moroziuk єдина і найчарівніша левиця нашого прайду.🦁👸З таким президентом ми не маємо права бути другими чи третіми, тому обіцяємо всім вам, що завжди будемо боротися тільки за перемогу! #футбол #ФкЛіон #Львів #президент #Морозюк #команда #football #footballclub #team #moroziuk #lviv #fclion
Нагадаємо, Морозюк нещодавно представила колекцію свого модного бренду в Мілані, а ще завяила про бажання знятися для Playboy та написати книгу.
Фото з Instagram