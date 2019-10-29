"Левиця" Морозюк стала президенткою футбольного клубу

Жінка футболіста Миколи Морозюка Ірина раптово знайшла собі нове заняття.

Вона стала першою президенткою футбольного клубу. Щоправда не професійного, а аматорського.

Іра тепер очолює львівський ФК Lion. Про це вона урочисто повідомила в Instagram.

На сторінці клубу теж поділилися радісною новиною та навіть назвали Іру левицею прайду.

Нагадаємо, Морозюк нещодавно представила колекцію свого модного бренду в Мілані, а ще завяила про бажання знятися для Playboy та написати книгу.

Фото з Instagram