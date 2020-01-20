1,2 мільйона євро за цноту Каті: українка продала свою незайманість з аукціону

19-річна українка не ім'я Катя долучилася до неоднозначного, навіть шокуючого тренду: продала свою незайманість через інтернет-аукціон. Її дівочість придбав бізнесмен із Мюнхена.

Багатій, якому 58 років, погодився заплатити за незайманку 1,2 мільйона євро. І не проти одружитися.

Про це пише The Daily Mail.

Це Катя, їй 19 років

Покупець Каті перебив дві інші високі ставки: 1 мільйон євро за Катю пропонував юрист із Нью-Йорка, і 800 тисяч євро - співак із Токіо. Імена чоловіків, із міркувань конфіденційності, звісно ж, не розкриваються.

Як зізналася Катя, яка нині живе в Америці, рішення продати незайманість далося їй нелегко. Але, врешті решт, це її тіло та її вибір. Гроші вона планує витратити на "подорожі, розкоші та життя".

Цнота Каті коштує 1,2 мільйона євро

"Я кілька разів думала взагалі не продавати своєї цноти. Це справді непросте рішення, з тієї простої причини, що воно незворотне. Але це безпрограшна ситуація. Вибрати між тим, щоби втратити незайманість із тим, кого я кохаю, і назавжди втратити шанс отримати мільйон - це важко", - поділилася дівчина.

"Хай там як, але, гадаю, більш імовірно, що ти пожалкуєш про те, що не взяла гроші, бо майбутній бойфренд, скоріше за все, колись тебе покине", - пояснила вона.

Незайманість Каті придбав 58-річний бізнесмен із Німеччини

Незайманість Каті підтверджена лікарем. Покупець погодився в майбутньому утримувати її, виплачуючи по 10 тисяч доларів щомісяця, а також розглядає можливість шлюбу. Їхня перша зустріч відбудеться на території Німеччини, де проституція легалізована.

Може, Катя тепер ще й заміж вийде

Це вам не Tinder...

Сайт-посередник, послугами якого скористалася Катя, відкрито пропонує дівчатам продавати їхню незайманість. І бажаючих чимало, зокрема це красуні з країн колишнього СРСР.

Нагадаємо, торік азербайджанська модель Макбуба Мамедзаде уторгувала за свою дівочість значно більше, ніж оце Катя - 2,5 мільйона доларів. Вона збиралася купити житло для себе та для своєї мами, подорожувати та відкрити притулок для собак.

Фото з сайту ескорт-послуг

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