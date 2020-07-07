Гола Tayanna з квіткою між ніг прикрасила чоловічий глянець
Співачка Tayanna, яка нещодавно випустила EP, присвячений жіночій силі, прикрасила digital-обкладинку чоловічого видання XXL.ua.
Таня повністю оголилася та попозувала серед квітів. А ще вона поділилася своїми думками про жіночу красу і поділилася основними життєвими правилами.
"Сьогодні, як ніколи, жінка повинна вміти відчувати свою красу. Нам, жінкам, підвладне проєктувати красу навколо. Ніжністю змінювати світ. Потрібно працювати над своїм внутрішнім і зовнішнім світом, щоб бути прикладом своїм дітям, своїм шанувальникам і навіть тим, хто не любить тебе", - зауважила артистка.
"Бути в моменті. Кожна мить "тут і зараз". Неважливо, як буде потім, який прогноз погоди, сонце вийде, якщо сильно захотіти", - наголошує Тетяна.
"Поспішати нікуди. Все, що відбувається швидко, живе недовго. Якщо дійсно чогось хочеш - зробиш. Адже, бажання і є життя. Дай бажанням пожити всередині тебе, простеж за ним і якщо не зникло - йди за ним", - закликає Tayanna.
"Один день в тиждень робити зупинки, сповільнюватися, припиняти спілкування і бути наодинці з собою і далі слідувати за світлим променем, за яким веде життя", - одне з правила Тані.
"Життя необхідно огортати в оптимізм і неосяжну віру у власні сили; бути в перманентному стані ейфорії від почуття любові", - каже співачка.
Фото XXL