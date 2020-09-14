Ірина Шейк без трусів знялася з великою рибиною. ФОТО

14 вересня 2020, 19:00

Російська супермодель Ірина Шейк роздяглася для сміливої фотографії, яку зробив відомий митець Мерт Алас. Колишня дівчина Бредлі Купера стала до камери голим задком.

 
Пішла якось Ірина Шейк на риболовлю...
фото з instagram

Нагадаємо, подейкували, що гарячу красуню Іру актор покинув, закрутивши зі співачкою Lady Gaga. У Шейк та Купера є спільна донька Лія де Сейн. Їй уже 3 рочки.

 
У спідньому 34-річна красуня показується в мережі частіше
фото з instagram 

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