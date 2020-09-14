Ірина Шейк без трусів знялася з великою рибиною. ФОТО
Понеділок, 14 вересня 2020, 19:00
Російська супермодель Ірина Шейк роздяглася для сміливої фотографії, яку зробив відомий митець Мерт Алас. Колишня дівчина Бредлі Купера стала до камери голим задком.
Нагадаємо, подейкували, що гарячу красуню Іру актор покинув, закрутивши зі співачкою Lady Gaga. У Шейк та Купера є спільна донька Лія де Сейн. Їй уже 3 рочки.
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