Ірина Шейк без трусів знялася з великою рибиною. ФОТО

Російська супермодель Ірина Шейк роздяглася для сміливої фотографії, яку зробив відомий митець Мерт Алас. Колишня дівчина Бредлі Купера стала до камери голим задком.

Пішла якось Ірина Шейк на риболовлю... фото з instagram

Нагадаємо, подейкували, що гарячу красуню Іру актор покинув, закрутивши зі співачкою Lady Gaga. У Шейк та Купера є спільна донька Лія де Сейн. Їй уже 3 рочки.

У спідньому 34-річна красуня показується в мережі частіше фото з instagram

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