Мамо, не дивіться: Ірина Шейк звабливо прилягла на 18-річного сина Ліз Херлі
Вівторок, 14 липня 2020, 15:31
18-річний Деміен, син британської акторки Елізабет Херлі, мов дві краплини схожий на свою зіркову маму. Але ніжні риси обличчя аж ніяк не заважають хлопцеві будувати кар'єру моделі.
Юний Деміен знявся в рекламі разом із 34-річною Іриною Шейк.
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Нагадаємо, також Деміен Херлі захоплюється фотографією та знімає Ліз у купальниках.
Як відомо, свого єдиного сина актриса народила від продюсера Стівена Бінга. У червні батька Деміена не стало: 55-річний чоловік укоротив собі віку, пише The Mirror.
До слова, в рекламі туші для вій цього бренду знялася й Наомі Кемпбелл - "сольно", зате топлес.
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