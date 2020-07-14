Мамо, не дивіться: Ірина Шейк звабливо прилягла на 18-річного сина Ліз Херлі

14 липня 2020, 15:31

18-річний Деміен, син британської акторки Елізабет Херлі, мов дві краплини схожий на свою зіркову маму. Але ніжні риси обличчя аж ніяк не заважають хлопцеві будувати кар'єру моделі.

Юний Деміен знявся в рекламі разом із 34-річною Іриною Шейк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pat McGrath (@patmcgrathreal) 13 Июл 2020 в 8:33 PDT

Нагадаємо, також Деміен Херлі захоплюється фотографією та знімає Ліз у купальниках.

 
Деміен - єдина дитина Елізабет
фото з instagram 
 
Юнакові вже 18, і він підкорює модельний бізнес
 

Як відомо, свого єдиного сина актриса народила від продюсера Стівена Бінга. У червні батька Деміена не стало: 55-річний чоловік укоротив собі віку, пише The Mirror.

До слова, в рекламі туші для вій цього бренду знялася й Наомі Кемпбелл - "сольно", зате топлес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 13 Июл 2020 в 9:28 PDT

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів