Мамо, не дивіться: Ірина Шейк звабливо прилягла на 18-річного сина Ліз Херлі

18-річний Деміен, син британської акторки Елізабет Херлі, мов дві краплини схожий на свою зіркову маму. Але ніжні риси обличчя аж ніяк не заважають хлопцеві будувати кар'єру моделі.

Юний Деміен знявся в рекламі разом із 34-річною Іриною Шейк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pat McGrath (@patmcgrathreal) 13 Июл 2020 в 8:33 PDT

Нагадаємо, також Деміен Херлі захоплюється фотографією та знімає Ліз у купальниках.

Деміен - єдина дитина Елізабет фото з instagram

Юнакові вже 18, і він підкорює модельний бізнес

Як відомо, свого єдиного сина актриса народила від продюсера Стівена Бінга. У червні батька Деміена не стало: 55-річний чоловік укоротив собі віку, пише The Mirror.

До слова, в рекламі туші для вій цього бренду знялася й Наомі Кемпбелл - "сольно", зате топлес.