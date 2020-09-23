Каменських у самих стрінгах поміркувала про енергетичні хвилі

Співачка Настя Каменських вирішила поділитися думками про енергію і не знайшла кращого пособу привернути увагу до своїх слів, ніж запостити фото у самих лише трусиках.

Зірка попозувала на балконі у червоних стрінгах на тлі курортних краєвидів.

"Я вірю в те, що все в світі - це енергія. А кожна людина живе на своїй власній частоті енергетичних хвиль", - написала Настя.

Коментатори завалили Настю компліментами стосовно її дупці, але були й такі, що назвали ці фото занадто вільгарними

"І для того, щоб жити так, як мрієш, треба налаштуватися на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо. Спочатку ваші мрії будуть збуватися на тонкому енергетичному рівні - тобто на рівні думок. І тільки потім здійсняться у сьогоденні", - зауважила співачка.

"Тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде!", - закликала Каменських.

Настя своїми фото топлес налаштовує на "правильні думки"

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