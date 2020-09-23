Каменських у самих стрінгах поміркувала про енергетичні хвилі
Співачка Настя Каменських вирішила поділитися думками про енергію і не знайшла кращого пособу привернути увагу до своїх слів, ніж запостити фото у самих лише трусиках.
Зірка попозувала на балконі у червоних стрінгах на тлі курортних краєвидів.
"Я вірю в те, що все в світі - це енергія. А кожна людина живе на своїй власній частоті енергетичних хвиль", - написала Настя.
"І для того, щоб жити так, як мрієш, треба налаштуватися на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо. Спочатку ваші мрії будуть збуватися на тонкому енергетичному рівні - тобто на рівні думок. І тільки потім здійсняться у сьогоденні", - зауважила співачка.
"Тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде!", - закликала Каменських.
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