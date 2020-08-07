Каменських у купальнику з торочками попозувала біля води

Літо 2020-го року не дуже вдалося у всіх, навіть у співачки Насті Каменських. Але це не привід не робити гарні світлини в купальниках і не постити їх у Instagram.

Настя саме так і робить.

У купальнику з торочками вона попозувала на тлі морського краєвиду, вочевидь, турецького.

Настя не гає нагоди похизуватися струнким тілом, яке чесно заробила тренуваннями

Бонусом Каменських показала підписникам свій енергійний танок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 7 Сер 2020 р. о 4:46 PDT

Нагадаємо, до Туреччини Настя поїхала не лише розслаблятися на пляжі, а й працювати.

"Один погляд говорить більше за тисячу слів", - підписала Каменських це фото

Цікаво, скільки в Насті купальників?

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Мімі та мімімі: Каменських похвалилася пухнастим поповненням у родині. ВІДЕО

Каменських похвалилася попою в трусиках та показала вогняне тренування