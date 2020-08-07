Каменських у купальнику з торочками попозувала біля води
П'ятниця, 7 серпня 2020, 16:45
Літо 2020-го року не дуже вдалося у всіх, навіть у співачки Насті Каменських. Але це не привід не робити гарні світлини в купальниках і не постити їх у Instagram.
Настя саме так і робить.
У купальнику з торочками вона попозувала на тлі морського краєвиду, вочевидь, турецького.
Бонусом Каменських показала підписникам свій енергійний танок.
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Нагадаємо, до Туреччини Настя поїхала не лише розслаблятися на пляжі, а й працювати.
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