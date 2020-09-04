Леви на цицях, маріачі й Тарас Шевченко: Каменських представила нове ВІДЕО
Співачка Настя Каменських представила кліп на свою чергову іспаномовну композицію "A Huevo", що з мексиканського сленгу перекладається як "офігенно".
Маріачі та портрет Тараса Шевченка, колосся, футбол, карти та пістолети - Мексику та Україну "заміксовано" у відео, режисером якого став Леонід Колосовський.
Сама Каменських постає в кліпі в чотирьох сексі-вбраннях.
"A Huevo" - це трек із першого іспаномовного альбому Насті, який має назву "Ecléctica" та вийде 18-го вересня.
"Я, як справжня дівчина-космополіт, кайфую від неймовірного симбіозу колоритних і близьких мені по духу культур - української та мексиканської - настрій яких присутній в кожній пісні мого нового альбому. Кураж, пристрасть і вогненний драйв злилися воєдино. Музика не має кордонів, як і моя любов до нового й експериментів у своїй творчості", - заявила вона.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, іспанську Настя опанувала за півтора роки і практикувалася на мексиканських мильних операх. А ще вона знялася для тамтешнього чоловічого глянцю.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Каменських у Мексиці показала апетитне тіло в монохромних купальниках
Дупця в сіточці, фламінго та чоловік із величезним… хоботом: Каменських презентувала яскравий КЛІП