Леви на цицях, маріачі й Тарас Шевченко: Каменських представила нове ВІДЕО

Співачка Настя Каменських представила кліп на свою чергову іспаномовну композицію "A Huevo", що з мексиканського сленгу перекладається як "офігенно".

Маріачі та портрет Тараса Шевченка, колосся, футбол, карти та пістолети - Мексику та Україну "заміксовано" у відео, режисером якого став Леонід Колосовський.

Зняли відеокліп ще до карантину, прем'єра мала відбутися в квітні, але Насті довелося зачекати

Сама Каменських постає в кліпі в чотирьох сексі-вбраннях.

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"A Huevo" - це трек із першого іспаномовного альбому Насті, який має назву "Ecléctica" та вийде 18-го вересня.

"Я, як справжня дівчина-космополіт, кайфую від неймовірного симбіозу колоритних і близьких мені по духу культур - української та мексиканської - настрій яких присутній в кожній пісні мого нового альбому. Кураж, пристрасть і вогненний драйв злилися воєдино. Музика не має кордонів, як і моя любов до нового й експериментів у своїй творчості", - заявила вона.

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Нагадаємо, іспанську Настя опанувала за півтора роки і практикувалася на мексиканських мильних операх. А ще вона знялася для тамтешнього чоловічого глянцю.

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