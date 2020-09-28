Пелтроу на честь свого 48-річчя знялася голяка. ФОТО

Американська акторка Гвінет Пелтроу вирішила оригінально віддячити підписникам свого Instagram за привітання з днем народження.

Кінозірка, якій 27-го вересня виповнилося 48 років, показалася голяка.

"Сьогодні в чому мати народила, більше ні в чому...", - написала Гвінет.

Гвінет так і святкувала? фото з instagram

На допис зірки дуже кумедно відреагувала її 16-річна донька Еппл.

"МАМО", - красномовно прокоментувала допис дівчинка.

Нагадаємо, Гвінет не боїться показуватися в мережі без мейкапу, і їй подобаються її зморшки. Пелтроу вважає, що коли з віком жінка перестає бути "ї*абельною", яскравіше проявляється її внутрішня врода.

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