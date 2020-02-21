Вхід лише без мейкапу: Мур, Хадсон і дівчина Кіану Рівза зібралися на незвичній вечірці Пелтроу. ФОТО

Американська актриса Гвінет Пелтоу організувала зірковий дівич-вечір, але незвичайний. Усі гості, яких вона запросила, мали зявитися на ньому без мейкапу.

На цю сміливу пропозицію, зокрема, пристали 57-річна Демі Мур, 40-річна Кейт Хадсон та Александра Грант, 47-річна художниця, кохана Кіану Рівза.

Фотографіями себе в усій природній красі вони поділилися в соцмережі.

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"Без мейкапу, без фільтрів. Неймовірне зібрання одних із найкращих жінок планети Земля", - написала 47-річна Гвінет у Instagram.

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"Врода - це більше, ніж ти бачиш, це те, що ти відчуваєш. Дуже вдячна, що стала частиною такого потужного, незабутнього та значущого вечора", - поділилася Демі Мур.

Нагадаємо, Грант відома як руйнівниця ще одного "непорушного" правила: вона не зафарбовує своєї сивини.

Фото з Instagram Мур, Пелтроу

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