"Називай мене Мадам": 32-річна донька Вілліса і Мур знялася голяка, в мотузках та латексі

Старша дочка голлівудських зірок Брюса Вілліса та Демі Мур, актриса Румер Вілліс зважилася на зухвалу фотосесію в стилі БДСМ.

Для 32-річної зірки "Одного разу... в Голлівуді" це стало своєрідним феміністичним маніфестом.

Свою думку вона виклала в Instagram.

"Називай мене Мадам... а я кликатиму тебе сер", - написала дівчина.

Румер вирішила підняти тему права жінки виражати свою сексуальність фото з instagram вілліс

"...Одягнені жінки або ні, нашими тілами постійно керують чоловіки та інші жінки. Нам вказують, що ми можемо одягати, а що не можемо, залежно від наших розмірів та форм, або від переконань інших людей щодо того, що є прийнятним та належним. Нам вказують, як ми маємо виглядати, щоби вважатися вродливими", - зазначила Румер.

"Нам кажуть, якщо ми вдягаємося певним чином, то ми "напрошуємося", або якщо ми більше прикриваємося, тоді ми недотроги або мало себе виражаємо", - підкреслила вона.

На думку акторки, жінок змушують соромитися власної сексуальності, намагаються позбавити права самим вирішувати, коли ставати матерями, і чи ставати ними взагалі.

Донька Брюса Вілліса - міцний горішок

"Моє тіло і моє право визначати мою жіночність не буде ні під чиїм керуванням або забороною... ні з боку чоловіка, ні з боку жінки", - наголосила вона.

"Ця ідея, що коли жінки оголені, це буцімто означає, що вони себе не поважають - коли ми голі або сексуальні, це автоматично сприймається як зроблене заради чоловіка, з нелюбові до себе та невпевненості - це така дурня. Ми можемо бути сексуальними заради себе. Ми можемо зв'язувати себе заради себе. Люди вважають, що це фемінізм - казати жінкам не оголюватися, а "поважати себе", але насправді це знову постановка чоловіків в центрі, припущення, що все, що ми робимо, ми робимо заради них", - додала Вілліс.

Тож цю фотосесію Румер зробила виключно заради себе, щоби повернути собі право вирішувати самій та підтримати таке ж право кожної жінки.

Актриса й раніше ділилася в мережі гарячими фотосетами

Нагадаємо, молодші сестри Румер теж полюбляють епатувати людей пікантними фото.

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