"Називай мене Мадам": 32-річна донька Вілліса і Мур знялася голяка, в мотузках та латексі

Старша дочка голлівудських зірок Брюса Вілліса та Демі Мур, актриса Румер Вілліс зважилася на зухвалу фотосесію в стилі БДСМ.

Для 32-річної зірки "Одного разу... в Голлівуді" це стало своєрідним феміністичним маніфестом.

Свою думку вона виклала в Instagram.

"Називай мене Мадам... а я кликатиму тебе сер", - написала дівчина.

Румер вирішила підняти тему права жінки виражати свою сексуальність фото з instagram вілліс

"...Одягнені жінки або ні, нашими тілами постійно керують чоловіки та інші жінки. Нам вказують, що ми можемо одягати, а що не можемо, залежно від наших розмірів та форм, або від переконань інших людей щодо того, що є прийнятним та належним. Нам вказують, як ми маємо виглядати, щоби вважатися вродливими. Нам кажуть, якщо ми вдягаємося певним чином, то ми "напрошуємося", або якщо ми більше прикриваємося, тоді ми недотроги або мало себе виражаємо", - зазначила Румер.

На думку акторки, жінок змушують соромитися власної сексуальності, намагаються позбавити права самим вирішувати, коли ставати матерями, і чи ставати ними взагалі.

Донька Брюса Вілліса - міцний горішок

"Моє тіло і моє право визначати мою жіночність не буде ні під чиїм керуванням або забороною... ні з боку чоловіка, ні з боку жінки", - наголосила вона.

"Ця ідея, що коли жінки оголені, це буцімто означає, що вони себе не поважають - коли ми голі або сексуальні, це автоматично сприймається як зроблене заради чоловіка, з нелюбові до себе та невпевненості - це така дурня. Ми можемо бути сексуальними заради себе. Ми можемо зв'язувати себе заради себе. Люди вважають, що це фемінізм - казати жінкам не оголюватися, а "поважати себе", але насправді це знову постановка чоловіків в центрі, припущення, що все, що ми робимо, ми робимо заради них", - додала Вілліс.

Тож цю фотосесію Румер зробила виключно заради себе, щоби повернути собі право вирішувати самій та підтримати таке ж право кожної жінки.

Актриса й раніше ділилася в мережі гарячими фотосетами

Нагадаємо, молодші сестри Румер теж полюбляють епатувати людей пікантними фото.

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