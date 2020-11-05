Michelle Andrade в трусиках попозувала зі стільцем та розказала про чоловіка мрії

Співачка болівійського походження Мішель Андраде стала героїнею нового digital-випуску чоловічого видання XXL.ua.

Дівчина не лише розбурхала фантазію своїми позами в спідньому, а й розказала, яким бачить чоловіка своєї мрії.

"Впевнений у собі. Той, з ким я буду відчувати себе справжньою дівчиною - жіночною, бажаною, коханою. Це людина, з якою ми на одній хвилі, будемо разом рости і рухатися вперед. Найближчий і найкращий друг. При цьому ми окремо - самостійні сильні особистості, а разом - суперкомбо!" - так описує майбутнього коханого Мішель.

За кілька днів Мішель виповниться 24 роки

Мішель хоче залишатися особистістю поруч із сильним та впевненим чоловіком

Нагадаємо, місяць тому у Мішель вийшов запальний кліп про дівчачі розваги.