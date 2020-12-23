Тіна Кунакі у тонесеньких стрінгах посвітила сідницями на пляжі. Спекотне ФОТО
Середа, 23 грудня 2020, 10:11
23-річна дружина французського актора Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі вкотре дала привід для заздрощів її 54-річному чоловікові.
Молода мама виклала в Instagram фото, на якому позує зі спини у тонесеньких стрінгах.
Звісно, коментатори завалили красуню компліментами.
Як відомо, Тіна народила Венсану доньку у квітні 2019-го. Модель доволі швидко прийшла у форму після пологів.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії