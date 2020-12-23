Тіна Кунакі у тонесеньких стрінгах посвітила сідницями на пляжі. Спекотне ФОТО

Середа, 23 грудня 2020, 10:11

23-річна дружина французського актора Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі вкотре дала привід для заздрощів її 54-річному чоловікові.

Молода мама виклала в Instagram фото, на якому позує зі спини у тонесеньких стрінгах.

Звісно, коментатори завалили красуню компліментами.

 
Кунакі частенько оголюється по роботі і не тільки

Як відомо, Тіна народила Венсану доньку у квітні 2019-го. Модель доволі швидко прийшла у форму після пологів. 

 
Касселю щастить із жінками-красунями 

Фото з Instagram

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