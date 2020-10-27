Ратаковскі ефектно оголосила про вагітність, заявивши, що стать дитини взнає через 18 років
Американська модель Емілі Ратаковскі чекає на первістка від свого чоловіка Себастіана.
29-річна красуня оголосила про це через журнал Vogue, прикрасивши діджитал-обкладинку глянцю.
Переглянути цей допис в Instagram
Іще читачам представили чуттєве відео майбутньої мами, режисеркою якого стала Ліна Данем. Та есе самої Емілі, в якому вона розмірковує про стать дитини, свої очікування, страхи та тривоги.
Переглянути цей допис в Instagram
"Коли ми з чоловіком розповідаємо друзям про те, що я вагітна, то перше питання після "Вітаємо", це майже завжди "Вирішили, кого хочете?". Мені подобається відповідати, що ми не знатимемо статі нашої дитини до її 18 років, поки вона сама нам не повідомить", - поділилася модель.
Як пояснює Емілі, є питання значно глибші, ніж те, з якими геніталіями народиться маля: якою людиною воно буде, якими батьками будуть вони, як зміниться їхнє життя.
Переглянути цей допис в Instagram
"Мені до вподоби ідея насаджувати моїй дитині якомога менше гендерних стереотипів", - зазначила Ратаковскі.
Емілі не впевнена щодо того, доньку їй більше хотілося б або сина. І вона не старається уявляти себе з рожевим або блакитним згортком на руках.
Переглянути цей допис в Instagram
"Я надто смиренна для того, щоби мати якесь хибне відчуття контролю. Я повністю та безпечно безпомічна майже у всьому, що стосується моєї вагітності: як зміниться моє тіло, ким буде моя дитина. Але я на диво спокійна. Замість того, щоби відчувати страх, я відчуваю вмиротворення. Я вже навчаюся в тієї людини, яка перебуває всередині мого тіла. Я сповнена подиву", - зізналася зірка.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, Емілі та Себастіан одружилися в 2015-му році після блискавичного роману.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Наші тіла, наш вибір": гола Ратаковскі з квіткою між ногами виступила за права жінок
Ратаковскі знялася для глянцю в мереживі та з волохатими пахвами