Ратаковскі ефектно оголосила про вагітність, заявивши, що стать дитини взнає через 18 років

Американська модель Емілі Ратаковскі чекає на первістка від свого чоловіка Себастіана.

29-річна красуня оголосила про це через журнал Vogue, прикрасивши діджитал-обкладинку глянцю.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue (@voguemagazine) 26 Жов 2020 р. о 12:03 PDT

Іще читачам представили чуттєве відео майбутньої мами, режисеркою якого стала Ліна Данем. Та есе самої Емілі, в якому вона розмірковує про стать дитини, свої очікування, страхи та тривоги.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue (@voguemagazine) 26 Жов 2020 р. о 12:30 PDT

"Коли ми з чоловіком розповідаємо друзям про те, що я вагітна, то перше питання після "Вітаємо", це майже завжди "Вирішили, кого хочете?". Мені подобається відповідати, що ми не знатимемо статі нашої дитини до її 18 років, поки вона сама нам не повідомить", - поділилася модель.

Як пояснює Емілі, є питання значно глибші, ніж те, з якими геніталіями народиться маля: якою людиною воно буде, якими батьками будуть вони, як зміниться їхнє життя.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Жов 2020 р. о 12:04 PDT

"Мені до вподоби ідея насаджувати моїй дитині якомога менше гендерних стереотипів", - зазначила Ратаковскі.

Емілі не впевнена щодо того, доньку їй більше хотілося б або сина. І вона не старається уявляти себе з рожевим або блакитним згортком на руках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Жов 2020 р. о 2:37 PDT

"Я надто смиренна для того, щоби мати якесь хибне відчуття контролю. Я повністю та безпечно безпомічна майже у всьому, що стосується моєї вагітності: як зміниться моє тіло, ким буде моя дитина. Але я на диво спокійна. Замість того, щоби відчувати страх, я відчуваю вмиротворення. Я вже навчаюся в тієї людини, яка перебуває всередині мого тіла. Я сповнена подиву", - зізналася зірка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue (@voguemagazine) 26 Жов 2020 р. о 2:15 PDT

Нагадаємо, Емілі та Себастіан одружилися в 2015-му році після блискавичного роману.

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