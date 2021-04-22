Дівчина "гірняка" Бондаря оголила принади з нагоди 20-річчя

Кохана дівчина футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря, модель Даша Савіна потішила футбольних фанатів звабливими фото себе красивої.

Білявка, якій днями виповнилося 20 років, продемонструвала на камеру довги ноги, пружні стегна та напівголі груди у червоному купальнику з великим бантом.

Савіна молодша за Бондаря на два роки

Даша стала подаруночком самій собі

Як відомо, ще влітку минулого року Даша пішла від "динамівця" Влада Супряги до гравця "Шахтаря" Валери Бондаря, чим розізлила футбольних фанатів.

Бондарь в Instagram присвятив коханій зворушливий пост і заявив, що вона кардинально змінила його життя

Фото з Instagram