Дівчина "гірняка" Бондаря оголила принади з нагоди 20-річчя
Четвер, 22 квітня 2021, 16:46
Кохана дівчина футболіста "Шахтаря" Валерія Бондаря, модель Даша Савіна потішила футбольних фанатів звабливими фото себе красивої.
Білявка, якій днями виповнилося 20 років, продемонструвала на камеру довги ноги, пружні стегна та напівголі груди у червоному купальнику з великим бантом.
Як відомо, ще влітку минулого року Даша пішла від "динамівця" Влада Супряги до гравця "Шахтаря" Валери Бондаря, чим розізлила футбольних фанатів.
Фото з Instagram
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