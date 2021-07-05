Астаф'єва в чалмі й намисті посвітила голими грудьми на гойдалці
5 липня 2021, 10:35
Співачка Даша Астаф'єва поділилася кадрами зі свого нового еротичного ч/б фотосету.
35-річна зірка у Instagram замислилася про те, як бути спогадом.
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Нагадаємо, навесні Даша пережила справжнє жахіття, потрапивши до лікарні з внутрішнім крововиливом.
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