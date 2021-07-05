Астаф'єва в чалмі й намисті посвітила голими грудьми на гойдалці

Співачка Даша Астаф'єва поділилася кадрами зі свого нового еротичного ч/б фотосету.

35-річна зірка у Instagram замислилася про те, як бути спогадом.

Даша покрасувалася в намистовій портупеї на гойдалці

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Nick Yashika з instagram фото

Нагадаємо, навесні Даша пережила справжнє жахіття, потрапивши до лікарні з внутрішнім крововиливом.

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