Астаф'єва в чалмі й намисті посвітила голими грудьми на гойдалці

5 липня 2021, 10:35

Співачка Даша Астаф'єва поділилася кадрами зі свого нового еротичного ч/б фотосету.

35-річна зірка у Instagram замислилася про те, як бути спогадом.

 
Даша покрасувалася в намистовій портупеї на гойдалці
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Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

 
фото Nick Yashika  з instagram 

Нагадаємо, навесні Даша пережила справжнє жахіття, потрапивши до лікарні з внутрішнім крововиливом.

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