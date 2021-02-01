Астаф'єва чуттєвим фотосетом відповіла тим, хто "з висоти своєї тупості" питає її про заміжжя та дітей

Співачка Даша Астаф'єва вирішила звернутися до "доброзичливців", котрі зневажають особисті кордони та полюбляють задавати нетактовні запитання. У випадку 35-річної зірки - про заміжжя та материнство.

Даша написала про це в Instagram, додавши кілька красивих фотографій.

Даша в мережі поділилася своїми думками та стильним фотосетом фото з instagram астаф'євої

"Чому ти досі незаміжня?! Чому в тебе досі нема дітей?!", - процитувала Астаф'єва, порадивши людям зі слабкими нервами не читати далі.

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"Неприємно, але що вже там, давайте все-таки поговоримо і, може, разом забудемо. Щирі та сміливі ви мої. Мої настільки, що, відкидаючи будь-які рамки пристойності, змітаєте всі кордони допустимого на своєму шляху", - написала вона.

35-річну зірку дістають питаннями про шлюб та дітей

"Погляньмо на фото. На ньому людина, яка досягла віку, коли часом навіть слово "вік" може завдати нестерпного болю. Чи впізнаєте на цьому фото себе? Чи часто вас "б'ють" по пиці цією фразою?", - запитала Даша.

На думку Астаф'євої, проблема полягає в самому бажанні всадити людину "в давно застарілий шаблон із висоти своєї тупості".

"Часом навіть слово "вік" може завдати нестерпного болю", - каже Астаф'єва

Як відомо, не секрет, що ці теми є дійсно болючими для Даші. Вона дуже хоче створити сім'ю, але на заваді весь час стають якісь негаразди.

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