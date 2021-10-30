"Мадонна назавжди": поп-діва в ретро-фотосесії для глянцю блиснула сідницями та голими грудьми
Американська співачка Мадонна стала героїнею листопадового номеру V Magazine.
Темою зйомки стала фотосесія Мерилін Монро 1962-го року. І кадри, де співачка лежить на ліжку в оточенні баночок із пігулками, вже наробили у мережі галасу більшого, ніж те, що 63-річна зірка демонструє сідниці та груди.
Як пише Page Six, витівку Мадж називають спробою відтворити сцену смерті Мерилін та "гламуризацією самогубства".
За словами фотографа Стівена Кляйна, їм із Мадонною було цікаво не точно повторити архівні кадри з готелю Bel Air, а дослідити стосунки фотографа Берта Стерна та його моделі, їхню дружбу, творчий процес, загадку, магію, те, як мистецтво може імітувати життя і навпаки.
"Ми сподіваємося, що віддали належне прекрасній роботі Берта Стерна та Мерилін Монро", - зазначив Кляйн.
Сама ж співачка в інтерв'ю глянцеві говорила про своє шоу "Madame X" і про те, чи не думає вона перестати виступати чи бодай зменшити навантаження.
"Якщо чесно, я навіть не думаю про свій вік. Я просто продовжую. Навіть тоді, коли я майже весь тур виступала в муках, у моєму правому стегні взагалі не лишилося суглоба, і всі говорили: "Ти маєш зупинитися, ти маєш зупинитися." Я сказала: "Я не зупинюся. Я їхатиму, доки колеса не відваляться", - пригадала зірка.
"І тоді, коли був COVID, який накрив нас у Парижі, коли лишалося 10 днів виступів, і я була налаштована продовжувати. Мені байдуже, наскільки сильно болить", - наголосила вона.
"Я навіть не думаю про часові обмеження і про те, коли я маю зупинитися. Я думаю про це лише тоді, коли невігласи кажуть мені: "Вам не здається, що ви вже заслужили право розслабитися та насолодитися вашим успіхом і всім, чого ви досягли, вийти на пенсію?" Ні, не вийти на пенсію, цього слова ніхто мені не наважиться сказати. Я їм відповідаю: "Секундочку. Чому, на вашу думку, я займаюся тим, чим займаюся?" Чому ви займаєтеся тим, чим займаєтеся? Ви для себе вже визначили дату для зупинки?", - зазначила Мадонна.
На думку зірки, час зупинитися для неї настане лише тоді, як закінчаться творчі ідеї, і вона відчує, що перестала надихати людей.
Нагадаємо, в 62 роки Мадонна наважилася набити перше в житті татуювання.
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