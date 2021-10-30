"Мадонна назавжди": поп-діва в ретро-фотосесії для глянцю блиснула сідницями та голими грудьми

Американська співачка Мадонна стала героїнею листопадового номеру V Magazine.

Темою зйомки стала фотосесія Мерилін Монро 1962-го року. І кадри, де співачка лежить на ліжку в оточенні баночок із пігулками, вже наробили у мережі галасу більшого, ніж те, що 63-річна зірка демонструє сідниці та груди.

Як пише Page Six, витівку Мадж називають спробою відтворити сцену смерті Мерилін та "гламуризацією самогубства".

Мадонна вдала з себе Мерилін Монро Фото V Magazine

За словами фотографа Стівена Кляйна, їм із Мадонною було цікаво не точно повторити архівні кадри з готелю Bel Air, а дослідити стосунки фотографа Берта Стерна та його моделі, їхню дружбу, творчий процес, загадку, магію, те, як мистецтво може імітувати життя і навпаки.

"Ми сподіваємося, що віддали належне прекрасній роботі Берта Стерна та Мерилін Монро", - зазначив Кляйн.

Сама ж співачка в інтерв'ю глянцеві говорила про своє шоу "Madame X" і про те, чи не думає вона перестати виступати чи бодай зменшити навантаження.

Випуск має назву "Мадонна назавжди"

"Якщо чесно, я навіть не думаю про свій вік. Я просто продовжую. Навіть тоді, коли я майже весь тур виступала в муках, у моєму правому стегні взагалі не лишилося суглоба, і всі говорили: "Ти маєш зупинитися, ти маєш зупинитися." Я сказала: "Я не зупинюся. Я їхатиму, доки колеса не відваляться", - пригадала зірка.

"І тоді, коли був COVID, який накрив нас у Парижі, коли лишалося 10 днів виступів, і я була налаштована продовжувати. Мені байдуже, наскільки сильно болить", - наголосила вона.

Образ співачки створювався за мотивами останньої фотосесії Монро, що відбулася незадовго до її смерті

"Я навіть не думаю про часові обмеження і про те, коли я маю зупинитися. Я думаю про це лише тоді, коли невігласи кажуть мені: "Вам не здається, що ви вже заслужили право розслабитися та насолодитися вашим успіхом і всім, чого ви досягли, вийти на пенсію?" Ні, не вийти на пенсію, цього слова ніхто мені не наважиться сказати. Я їм відповідаю: "Секундочку. Чому, на вашу думку, я займаюся тим, чим займаюся?" Чому ви займаєтеся тим, чим займаєтеся? Ви для себе вже визначили дату для зупинки?", - зазначила Мадонна.

На думку зірки, час зупинитися для неї настане лише тоді, як закінчаться творчі ідеї, і вона відчує, що перестала надихати людей.

Нагадаємо, в 62 роки Мадонна наважилася набити перше в житті татуювання.

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