"Думали, що це грип": 61-річна Мадонна розповіла, як перехворіла на коронавірус

Американська співачка Мадонна перехворіла на COVID-19, але дізналася про це лише постфактум, коли в неї виявили антитіла.

61-річна зірка, яка вирішила пожертвувати 1,1 мільйона доларів на розробку вакцини від коронавірусу, розказала про це в Instagram.

"Я вдячна, що можу бути частиною підтримки досліджень для винайдення ліків від COVID-19!", - зазначила Мадж.

Мадонна, сама того не знаючи, перехворіла на коронавірус

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Для "тих, хто радше вірить сенсаційним заголовкам", артистка вирішила вточнити, що зараз вона цілком здорова. А антитіла свідчать про те, що вона вже перенесла цю небезпечну хворобу.

"Я була хвора наприкінці мого туру в Парижі понад сім тижнів тому, так само, як і багато інших артистів із мого шоу, але тоді ми всі думали, що це дуже сильний грип. Дякувати Богові, ми всі зараз здорові, і з нами все добре", - поділилася Мадонна.

Нагадаємо, в березні співачка заявила, що коронавірус - це "великий урівнювач", оскільки йому байдуже, кого вражати, бідну людину чи багату, відому чи пересічну. На думку Мадонни, це "найстрашніше та найпрекрасніше" в цій пандемії. Щоправда, згодом зірка виділила те відео.

Як відомо, досить легко перенесли COVID-19 63-річний Том Хенкс та 47-річний Ідріс Ельба. Але вже місяць бореться за своє життя 41-річний актор Нік Кордеро. Він перебуває у комі та втратив ногу через тромб.

Фото з Instagram Мадонни