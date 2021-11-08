"Вульгарно чи естетично?": Стужук у Домінікані виставила попу на камеру

Блогерка Софія Стужук разом з трьома дітьми і подружкою полетіла відпочивати в Домінікану.

За словами Соні, діти дуже просили полетіти на море, і вона вирішила обрати новий для себе курорт.

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Звісно ж, як і завжди Instagram багатодітної мами одразу ж заряснів фотографіями в купальнику. Але окрему увагу і пост Стужук приділила своїй 5-й точці.

"За старою доброю традицією. Просто більше нічого не вмію, окрім як дупу фоткати та гріти", - пожартувала про себе Софія.

"Вульгарно чи естетично?", - запитала в підпиників Соня

Фото зробила Соніна подруга Наталія, з якою вони разом намагалися схуднути

Крім фото себе в бікіні, Стужук виклала архівні фото зі своїм покійним чоловіком Дмитром, якому 7-го листопада мало б виповнитися 36.

Софія присвятила зворушливий пост батьку своїх дітей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Нагадаємо, нещодавно була роковина смерті Дмитра Стужука, і Софія публічно попросила в нього пробачення за все.