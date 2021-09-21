"Соромно викладати ці фото": Стужук показалася в спідньому через 3 тижні худнення
Рівно 21 день тому блогерка і багатодітна мати Софія Стужук разом із подругою Наталею розпочала челендж зі схуднення.
Весь процес боротьби з зайвими кіло дівчата показували в Instagram. І ось настав час підбити підсумки трьох тижнів і показатися ДО та ПІСЛЯ. Що Стужук і зробила.
"Челендж завершено. Але моя трансформація триває, я точно приведу себе в бажану форму. Просто майте на увазі, що мені піпєц як соромно показувати вам ці фото. Але ми дуже старалися!", - наголосила Софія.
"21 день ми тренувалися майже щодня, харчувалися правильно, ходили на масажі кілька разів на тиждень, намагалися бути активними, навіть робили обгортання, тейпування і ходили в сауни. Виключили все шкідливе, фастфуд, цукор, алкоголь, перекушування тощо", - перелічила Стужук.⠀
"Результат не такий колосальний, як хотілося би. У мене всього -2 кг, у Наташі -0,5. Але візуально помітно підтяглося тіло. У кожної пішло по 5мм обсягу в талії і по кілька см в інших місцях", - озвучила блогерка.⠀
"За цей рік мені було важко прийняти нове тіло і нову вагу. Я ніколи так не виглядала раніше. Господи, та я навіть чоловікові говорила: "застрели мене, якщо я буду важити понад 60 кг" - на секундочку. Після того, як його не стало ... за 1,5 місяці десь прилипли 10 кг - зі мною такого ніколи раніше не було", - знову пожалілася Софія.
"Потім гормональний збій, булімія - так, я і це прожила за цей рік. 2 операції і коліно, постійні роз'їзди. Я весь рік не могла по-людськи взяти себе в руки! Але нарешті взяла! І це тільки початок, обіцяю. Через місяць буде ще краще, а далі ще", - наголосила Стужук.
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