"Соромно викладати ці фото": Стужук показалася в спідньому через 3 тижні худнення

Рівно 21 день тому блогерка і багатодітна мати Софія Стужук разом із подругою Наталею розпочала челендж зі схуднення.

Весь процес боротьби з зайвими кіло дівчата показували в Instagram. І ось настав час підбити підсумки трьох тижнів і показатися ДО та ПІСЛЯ. Що Стужук і зробила.

"Челендж завершено. Але моя трансформація триває, я точно приведу себе в бажану форму. Просто майте на увазі, що мені піпєц як соромно показувати вам ці фото. Але ми дуже старалися!", - наголосила Софія.

Як відомо, після смерті ексчоловіка Дмитра Соня від стресу набрала 10 кіло, яких ніяк не може позбутися

"21 день ми тренувалися майже щодня, харчувалися правильно, ходили на масажі кілька разів на тиждень, намагалися бути активними, навіть робили обгортання, тейпування і ходили в сауни. Виключили все шкідливе, фастфуд, цукор, алкоголь, перекушування тощо", - перелічила Стужук.⠀

"Результат не такий колосальний, як хотілося би. У мене всього -2 кг, у Наташі -0,5. Але візуально помітно підтяглося тіло. У кожної пішло по 5мм обсягу в талії і по кілька см в інших місцях", - озвучила блогерка.⠀

Попри скромні результати, на фото добре помітно різницю

"За цей рік мені було важко прийняти нове тіло і нову вагу. Я ніколи так не виглядала раніше. Господи, та я навіть чоловікові говорила: "застрели мене, якщо я буду важити понад 60 кг" - на секундочку. Після того, як його не стало ... за 1,5 місяці десь прилипли 10 кг - зі мною такого ніколи раніше не було", - знову пожалілася Софія.

"Потім гормональний збій, булімія - так, я і це прожила за цей рік. 2 операції і коліно, постійні роз'їзди. Я весь рік не могла по-людськи взяти себе в руки! Але нарешті взяла! І це тільки початок, обіцяю. Через місяць буде ще краще, а далі ще", - наголосила Стужук.

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