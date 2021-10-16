"Пробач мені за все": Стужук у роковини смерті ексчоловіка присвятила йому щемливий допис

Блогерка Софія Стужук у першу річницю смерті колишнього чоловіка, Дмитра Стужука поділилася в Instagram їхніми архівними фото.

Дмитра не стало рік тому

Жінка зізналася, що їй дуже важко вчитися жити без нього.

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Як відомо, Дмитро помер незадовго до свого 35-річчя. Життя блогера та фітнес-тренера забрав COVID-19. Від Дмитра в Софії лишилося троє дітей: Девід, Лоліта та Олівія.