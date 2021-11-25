На очах у янгола: 63-річна Мадонна епатувала мережу голими цицями та дупою з-під ліжка
63-річна Мадонна вирішила нагадати світу, чому її досі вважають головною поп-іконою та секс-символом кількох поколінь.
Епатажна співачка виклала в Instagram серію фото, на яких позує в ліжку у, м’яко кажучи, провокаційних позах.
На світлинах Мадонна не лише нібито випадково засвітила голий сосок, а й точно невипадково виставила на камеру крупним планом попу в сітчастих колготках. При цьому зірка ще й залізла під ліжко.
"Янгол стежить за мною", - коротко підписала серію світлин Мадж.
Нагадаємо, буквально місяць тому Мадонна світила принадами у глянці.
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