На очах у янгола: 63-річна Мадонна епатувала мережу голими цицями та дупою з-під ліжка

25 листопада 2021, 09:48

63-річна Мадонна вирішила нагадати світу, чому її досі вважають головною поп-іконою та секс-символом кількох поколінь.

Епатажна співачка виклала в Instagram серію фото, на яких позує в ліжку у, м’яко кажучи, провокаційних позах.

На світлинах Мадонна не лише нібито випадково засвітила голий сосок, а й точно невипадково виставила на камеру крупним планом попу в сітчастих колготках. При цьому зірка ще й залізла під ліжко.

 
Фоловери зірки неоднозначно сприйняли її витівку
фото з instagram

"Янгол стежить за мною", - коротко підписала серію світлин Мадж.

 
Хтось пожалів янгола над ліжком, а дехто був у захваті від Мадонни
 
 
До речі, два роки тому Мадонну запідозрили у вживленні імплантів у сідниці
 
Попа как у Кім
 
А фотографував усе це, вочевидь, молодий коханець Мадж
 

Нагадаємо, буквально місяць тому Мадонна світила принадами у глянці.

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