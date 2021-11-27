Сексуальний янгол: 22-річна Лілі-Роуз Депп у зухвалих вбраннях покрасувалася в глянці

Американсько-французька модель та акторка Лілі-Роуз Мелоді Депп, яка стала героїнею зимового номеру журналу Wonderland, поділилася новими світлинами з дуже сміливого фотосету.

На 22-річній доньці Джонні Деппа та Ванесси Параді, м'яко кажучи, малувато одягу. Зате читачі можуть помилуватися її звабливою фігуркою.

Лілі-Роуз - єдина донька Джонні Деппа та Ванесси Параді фото з instagram депп

Стилістка, що працювала над цим образом Лілі-Роуз, влучно назвала її "сексуальним янголом".

22-річна дівчина робить успіхи і в акторстві, і в моделінгу фото з instagram

Трохи бекстейджу фото з instagram

фото з instagram wonderland

Як відомо, в Параді та Деппа, які багато років прожили в цивільному шлюбі, є ще 19-річний син Джек.

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