Сексуальний янгол: 22-річна Лілі-Роуз Депп у зухвалих вбраннях покрасувалася в глянці

27 листопада 2021, 11:02

Американсько-французька модель та акторка Лілі-Роуз Мелоді Депп, яка стала героїнею зимового номеру журналу Wonderland, поділилася новими світлинами з дуже сміливого фотосету.

На 22-річній доньці Джонні Деппа та Ванесси Параді, м'яко кажучи, малувато одягу. Зате читачі можуть помилуватися її звабливою фігуркою.

 
Лілі-Роуз - єдина донька Джонні Деппа та Ванесси Параді
фото з instagram депп

Стилістка, що працювала над цим образом Лілі-Роуз, влучно назвала її "сексуальним янголом".

 
22-річна дівчина робить успіхи і в акторстві, і в моделінгу
фото з instagram
 
 
 
 
Трохи бекстейджу
фото з instagram
 
фото з instagram wonderland

Як відомо, в Параді та Деппа, які багато років прожили в цивільному шлюбі, є ще 19-річний син Джек.

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