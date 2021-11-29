Ріанна блиснула голими сідницями в дуже сміливій піжамі. ВІДЕО
29 листопада 2021, 18:45
Барбадоська співачка Ріанна, яка кілька років тому заснувала іменний бренд спіднього, вирішила, що звичайна картата піжама теж може бути сексі. Якщо буде видно голу попу.
У своєму творінні Рірі показалася в Insta-сторіз, і віддані фани не могли не поширити таку красу.
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Нагадаємо, артистка вважає, що треба якомога частіше демонструвати свої голі принади, адже тіло не завжди буде таким красивим і соковитим.
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IDEALMEDIA
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