Ріанна блиснула голими сідницями в дуже сміливій піжамі. ВІДЕО

Понеділок, 29 листопада 2021, 18:45

Барбадоська співачка Ріанна, яка кілька років тому заснувала іменний бренд спіднього, вирішила, що звичайна картата піжама теж може бути сексі. Якщо буде видно голу попу.

У своєму творінні Рірі показалася в Insta-сторіз, і віддані фани не могли не поширити таку красу.

 
Як вам така піжамка?
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A post shared by R I H A N N A (@ririgalbadd)

 
Цікаво, в хлопця теж такі штани?
фото з instagram 
 

Нагадаємо, артистка вважає, що треба якомога частіше демонструвати свої голі принади, адже тіло не завжди буде таким красивим і соковитим.

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