Ріанна блиснула голими сідницями в дуже сміливій піжамі. ВІДЕО

Барбадоська співачка Ріанна, яка кілька років тому заснувала іменний бренд спіднього, вирішила, що звичайна картата піжама теж може бути сексі. Якщо буде видно голу попу.

У своєму творінні Рірі показалася в Insta-сторіз, і віддані фани не могли не поширити таку красу.

Як вам така піжамка?

View this post on Instagram A post shared by R I H A N N A (@ririgalbadd)

Цікаво, в хлопця теж такі штани? фото з instagram

Нагадаємо, артистка вважає, що треба якомога частіше демонструвати свої голі принади, адже тіло не завжди буде таким красивим і соковитим.

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