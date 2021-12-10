Донька Джексона голяка скупалася "в чистоті та любові". ФОТО

23-річна дочка покійного поп-короля Майкла Джексона, співачка Періс Джексон здивувала підписників повністю голим фото.

Дівчина навіть не дуже старалася приховати свої соски, тож навіть дивно, що Instagram досі не видалив цей кадр.

"Купаючись у любові, чистоті та сестринстві", - підписала фото Періс.

Нагадаємо, два роки тому Періс Джексон начебто зробила другу спробу вбити себе. А за рік до того дівчина розказувала про свою бісексуальність.

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