Донька Джексона голяка скупалася "в чистоті та любові". ФОТО
П'ятниця, 10 грудня 2021, 12:20
23-річна дочка покійного поп-короля Майкла Джексона, співачка Періс Джексон здивувала підписників повністю голим фото.
Дівчина навіть не дуже старалася приховати свої соски, тож навіть дивно, що Instagram досі не видалив цей кадр.
"Купаючись у любові, чистоті та сестринстві", - підписала фото Періс.
Нагадаємо, два роки тому Періс Джексон начебто зробила другу спробу вбити себе. А за рік до того дівчина розказувала про свою бісексуальність.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Дочка Джексона приховує лесбійський роман із відомою моделлю?
Приєднуйтесь до дискусії