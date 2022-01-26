24-річна сестра Кейт Мосс у мережі спокушає голою дупцею та грудьми у сіточці

26 січня 2022, 15:00

Британська модель Лотті Мосс поки не обскакала свою старшу сестру Кейт у професійному плані, зате коли йдеться про оголення перед камерою, тут точно не пасе задніх.

24-річна красуня постить зухвалі фото у свій Instagram, показуючись у дуже відвертих вбраннях або й узагалі голяка.

 
Лотті - сестра Кейт по батькові
фото з instagram мосс
 
Дівчина розпочала займатися моделінгом, щойно їй виповнилося 16
 
Мосс-молодша любить постити відвертий контент у мережі
 
Навіть дуже відвертий

До слова, пишні форми в Лотті не від природи. Кілька років тому вона зізналася, що збільшила груди, бо "почувалася некомфортно", пише The Daily Mail. Вштрикнула вона собі й філлери у губи, проте потім пожалкувала.

"Насправді мої губи - це те, про що я трохи шкодую. Я зробила це, бо послідувала за натовпом. Мені воно було не потрібно", - зізналася свого часу красуня.

 
 
 

Нагадаємо, модельний бізнес підкорює й донька Кейт Мосс, Ліла Грейс.

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