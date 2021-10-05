19-річна донька Кейт Мосс у стильних луках від Gucci потрапила до глянцю. ФОТО

Вівторок, 5 жовтня 2021, 14:20

Донька британської супермоделі Кейт Мосс, 19-річна Ліла Грейс укотре змусила матусю пишатися собою. Дівчина прикрасила обкладинки жовтневого номеру Vogue Hong Kong.

Ліла позувала у вбраннях із колекції Aria Gucci.

 
Ліла Грейс на черговій обкладинці
фото з instagram vogue hong kong
 
Єдину дочку Мосс народила від видавця Джеферсона Хека
 
 

Як відомо, донька Мосс почала зніматися з 13 років, яскраво розпочавши з Vogue Italia.

Завадити цій крихітці досягти її амбітних цілей не в змозі навіть серйозна хвороба. Ліла Грейс страждає на діабет 1-го типу та потребує регулярного введення інсуліну. Нещодавно юна модель із гордістю вийшла на подіум, не ховаючи інсулінової помпи, прикріпленої до її стегна.

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A post shared by Lila Grace (@lilamoss)

Нагадаємо, робить неабиякі успіхи в модельному бізнесі й молодша сестра Кейт, Лотті Мосс.

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