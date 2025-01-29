Cardi B епатувала фанів новим пірсингом між сідницями. Фото

Американська реперка Cardi B зробила пірсинг, причому обрала для нього досить незвичне місце. Два діаманти тепер прикрашають її дупцю.

"Отже... я зробила пірсинг у щілинці між сідницями", - похвалилася 32-річна артистка у Х.

Підписники Cardi B спершу не повірили. Хтось засумнівався, що таке взагалі технічно можливо, а хтось зажадав доказів. Реперка їх надала.

"Я брешу?", - запитала вона, запостивши фото своєї зони куприка.

Як вам витівка Cardi B?

Нагадаємо, Cardi B, хоч і полюбляє експериментувати зі своєю зовнішністю, вирішила більше ніколи не робити пластичних операцій, бо в неї були ускладнення.

Як відомо, пірсинг сосків є у Джулії Фокс, а Торі Спеллінг торік вставила собі мікродермали в нижню частину живота.