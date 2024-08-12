Пірсинги сосків і спідниця з чоловічих трусів: епатажна Джулія Фокс засвітилася у Нью-Йорку. Фото

Американська модель та актриса Джулія Фокс, чиї фанати звикли до її екстравагантних та епатажних образів, вкотре здивувала нестандартним модним рішенням.

Колишня Каньє Веста, яка не гребує оголюватися перед папараці та з’являтися на публіці із тумбочкою на голові, цього разу показалася у спідниці з чоловічого спіднього.

Як пише Daily Mail, у неординарній одежині Фокс показалася на вулицях Нью-Йорка. Образ вона доповнила кроптопом та яскравим макіяжем. Окремої уваги заслуговують пірсинги у сосках, які були зроблені поверх одягу.

Джулія та її бурхлива уява дедалі креативніше підходять до створення луків фото Getty Images

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До речі, у липні Фокс заявила, що вона – лесбійка.

Нагадаємо, Джулія полюбляє експериментувати не лише з одягом, але і зовнішністю. Жінка неодноразово змінювала колір волосся, форму брів, а також демонструвала незвичайний макіяж.