Дружина Каньє Вест театрально оголилася на хіднику Греммі 2025. Фото
Американський репер Каньє Вест і його дружина Б’янка Сенсорі епатували церемонію Grammy 2025 своїм екстравагантним вчинком на червоній доріжці. І навіть спровокували чутки про те, що поліції довелося їх вигнати з премії.
Парочка з'явилася на події у цілком пристойних луках - Вест весь у чорному, а його жінка - у довгій темно-коричневій шубі. Утім, позуючи на хіднику, Б'янка, після кількох слів свого чоловіка, повернулася спиною і театральним жестом скинула шубу, під якою виявилася повністю прозора мінісукня. Неважко здогадатися, що спіднього на Сенсорі не було.
Вигляд Б'янки шокував присутніх. І через те, що пара доволі швидко поїхала з Греммі, у мережі з'явилися чутки, що поліція попросила їх піти через непристойний лук жінки. Як пише Daily Mail, Вест начебто навіть не мав запрошення на церемонію.
Утім, People запевняє, що Каньє з дружиною поїхали за власним бажанням і ніхто їх не виганяв. До того ж, Вест був номінований на Греммі у категорії "Найкраща реп-пісня".
Нагадаємо, нещодавно Вест хизувався формами 30-річної дружини у крихітному бікіні.
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