Дружина Каньє Вест театрально оголилася на хіднику Греммі 2025. Фото

Американський репер Каньє Вест і його дружина Б’янка Сенсорі епатували церемонію Grammy 2025 своїм екстравагантним вчинком на червоній доріжці. І навіть спровокували чутки про те, що поліції довелося їх вигнати з премії.

Парочка з'явилася на події у цілком пристойних луках - Вест весь у чорному, а його жінка - у довгій темно-коричневій шубі. Утім, позуючи на хіднику, Б'янка, після кількох слів свого чоловіка, повернулася спиною і театральним жестом скинула шубу, під якою виявилася повністю прозора мінісукня. Неважко здогадатися, що спіднього на Сенсорі не було.

Усе починалося доволі пристойно Фото Getty Images

Під шубою Сенсорі була практично гола Фото Getty Images

Вигляд Б'янки шокував присутніх. І через те, що пара доволі швидко поїхала з Греммі, у мережі з'явилися чутки, що поліція попросила їх піти через непристойний лук жінки. Як пише Daily Mail, Вест начебто навіть не мав запрошення на церемонію.

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Утім, People запевняє, що Каньє з дружиною поїхали за власним бажанням і ніхто їх не виганяв. До того ж, Вест був номінований на Греммі у категорії "Найкраща реп-пісня".

Нагадаємо, нещодавно Вест хизувався формами 30-річної дружини у крихітному бікіні.